Кристина Лясковец из «Дом-2» показала свою эротическую фотосессию

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Кристина Лясковец показала в своем Instagram, как проходит ее эротическая фотосессия. Звезда шоу позирует с наполовину обнаженной грудью и не скрывает своих форм, обретенных благодаря пластическим хирургам.

Кристина Лясковец активно занимается спортом и следит за своей фигурой. Результатами тренировок и работы хирургов она охотно делится со своими подписчиками в Instagram.

В этот раз звезда шоу «Дом-2» продемонстрировала фрагмент со своей фотосессии, которую пользователи назвали откровенной и эротической. Лясковец позирует перед камерами фотографов в укороченном спортивном костюме, который едва ли прикрывает ее грудь.

В комментариях пользователи пишут Кристине Лясковец массу комментариев и лестных комплиментов. Сама звезда «Дом-2», по-видимому, достигла поставленной цели и стала гордиться своим телом. После спортивных тренировок и пластических операций она не стесняется показывать формы и активно демонстрирует успех работы над собой всем желающим.