Автор посмертного грима Гурченко показал неизвестные снимки актрисы

Аслан Ахмадов, стилист и фотохудожник, который стал автором посмертного грима Людмилы Гурченко, выполнил обещание, данное актрисе, и показал серию ее неизвестных снимков. Книга «Моя Люся» будет презентована уже на следующей неделе.

Фотограф Аслан Ахмадов тесно общался с Людмилой Гурченко, актриса всегда лестно о нем отзывалась и даже говорила, что была в него влюблена. С ним она делилась своими размышлениями о жизни, воспоминаниями из прошлого и всем самым сокровенным, терзающим ее душу.

Аслан Ахмадов показал в своем Instagram часть книги «Моя Люся», в которую войдут снимки, еще не получавшие публикацию и обнародование. Фотограф с теплотой отзывается о погибшей Гурченко и называет ее «настоящим другом».

Книга «Моя Люся» будет презентована уже на следующей неделе. В ней можно будет увидеть уникальные снимки Гурченко и вновь проникнуться ее талантом и характером.

Примечательно, что Ахмадов выполнил одно из последних желанию Людмилы Гурченко. Он нанес ее посмертный грим, чтобы актрису запомнили красивой, так как она очень боялась показаться «старой».