Ольга Бузова получила звание лучшей певицы по версии Kids' Choice Awards. Сама певица, пропавшая из социальных сетей после трагедии в Кемерово, новость о почетном звании пока не комментировала.

Как сообщается, Ольге Бузовой присудили победу в номинации о любимом музыкальном исполнителе российских зрителей в премии Kids' Choice Awards. За такую награду боролись ряд исполнителей, таких как «Грибы» и Макс Барских. Однако, премию и звание лучшей все-таки присудили Ольгу Бузовой.

Некоторые пользователи не поверили в честность премии. У Бузовой есть не только многочисленная армия поклонников, творчество звезды привлекло внимание большого количества хейтеров и недоброжелателей. Такие комментаторы высказались о том, что награду Бузовой присудили незаслуженно, а талантом она не обладает.

Между тем, Сеть активно обсуждает пропажу Ольги Бузовой. Певица прекратила публиковать посты в своем Instagram после публикаций о трагедии в Кемерово.