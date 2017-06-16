Леонардо Ди Каприо встречается со знойной 20-летней моделью

Стало известно, с кем встречается 43-летний актер Леонардо Ди Каприо. Журналисты запечатлели «оскароносного» актера с 20-летней моделью Камилой Морроне, с которой тот гулял в Лос-Анджелесе.

Журналистам удалось заснять на камеру пару Ди Каприо и Морроне. Актер и модель выходили из дома Ди Каприо, он держал ее за руку и пара явно демонстрировала романтические отношения. Снимки активно распространяются в Сети и пользователи уже стали думать о том, не сделает ли Ди Каприо предложение руки и сердца.

По данным из американских СМИ, которые ссылаются на источники, приближенные к Леонардо Ди Каприо, актер серьезно относится к отношениям с моделью и намерен выйти на новый, более важный, этап.

Появление Ди Каприо в компании модели стало их первым совместным появлением на улицах. Ранее актер скрывал свои отношения и не афишировал подробности своего общения с Камилой Морроне.