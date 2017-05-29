Известная певица МакSим анонсировала новый видеоклип на песню «Дура». Артистка сообщила, что премьера состоится 3 апреля.

Сама песня «Дура» была выпущена 27 февраля. Тогда МакSим признавалась, что близкие «слили» композицию в Сеть, иначе бы фанатам не видать нового сингла ещё длительное время. Артистка отмечала, что ей достаточно сложно находить компромисс между своими запросами, запросами поклонников и требованиями радиоформата, потому над всеми песня работает очень долго и готова чуть ли не бесконечно их менять.

Фанаты МакSим подчеркнули, что сама песня «Дура» кажется им средней по качеству. Однако тизер, выложенный артисткой в рамках анонса клипа, оценили достаточно высоко, подчеркнув, что по этому отрывку всё представляется очень тепло и душевно, как сообщает «Версия.Инфо».