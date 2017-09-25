Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели жилье за 15 млн долларов‍

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели жилье за 15 миллионов долларов‍. Это квартира в высочайшем в мире небоскребе 432 Park Avenue, предназначенном для проживания людей и уступающем лишь Всемирному торговому центру.

Зарубежные СМИ сообщают о переменах, которые произошли в жизни знаменитой пары, Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Так, влюбленные решили приобрести общее жилье. Покупка получилась не совсем дешевой, однако Лопес и Родригес, без сомнений, посчитали ее удачной. Они выкупили квартиру в одном из самых высоких зданий Нью-Йорка, на Манхэттене. Это квартира в небоскребе 432 Park Avenue. Цена за нее - 15 миллионов долларов.

СМИ сообщают, что квартира очень просторная и уютная. В ней три спальни, а также четыре ванных комнаты. Эти аппартаменты принадлежат лично звездной паре, однако помимо этого они в любое время могут посетить бассейн, расположенный на одном из этажей небоскреба, тренажерный зал, кинотеатр, а также им доступны другие удобства.

Накануне СМИ писали о том, как Дженнифер Лопес намекнула на скорый выход новой песни и клипа к ней. В ее Instagram было загружено фото, на котором запечатлено, как она вместе со своей группой репетирует танец.