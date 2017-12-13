«Первый канал» сделал из дома Киркорова Диснейленд для его детей

Пользователи Сети продолжают обсуждать недавнюю новость о том, что загородном доме Филиппа Киркорова появился «Диснейленд», для своих детей певец создал все условия для развития и роскошной жизни. Ремонт проходил в рамках шоу «Идеальный ремонт» от «Первого канала».

Многие пользователи решили, что раз ремонт был показан в шоу, то за все постройки платил не сам Киркоров, а «Первый канал». Такой факт вызвал возмущение, так как певец, по мнению зрителей, может себе позволить самостоятельно оплачивать свои роскошные затеи и задумки.Многие объекты своего нового ремонта Киркоров отметил именными вензелями.

Однако, Диснейленд для детей Киркорова оплачивал на «Первый канал», а сам певец. По словам архитектора Андрей Карпова, некоторые материалы оплатили спонсоры, а всю остальную сумму Киркоров оплачивал сам.

«Киркоровленд» стал воплощением всех идей Филиппа Киркорова. В детской зоне разместили соляную комнату, детскую кухню, бассейн, театр, класс для балета и ряд других интересных декораций. Также, в рамках нового ремонта, в апартаментах певца появилась спа-зона, домашний кинотеатр. В гостинной разместили старинный рояль, медвежью шкуру и ряд других интересных интерьерных вещей.