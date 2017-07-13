Максим Матвеев показал неприличный рисунок, нарисованный сыном

Накануне в фотохостинге Instagram российского актера Максима Матвеева появилась фотография, на которой он показывает неприличный рисунок пятилетнего сына‍ Андрея, рожденного от актрисы Елизаветы Боярской.

Российский актер Максим Матвеев не так уж и часто обновляет профиль своего Instagram. Накануне же он опубликовал фотографию с рисунком, который ему подарил его пятилетний сын Андрей. И хотя этот рисунок по-детски наивен, многие пользователи сочли его в какой-то степени неприличным.

Так, рисунок выполнен одним лишь красным фломастером и сверху подписан словом "ПАПА". Пользователи сети отметили, что маленький Андрей написовал папу с характерными бицепсами, что символизирует силу. Другие же сосредоточились на непонятной детали рисунка, и комментаторы решили, что ребенок нарисовал Матвеева голым.