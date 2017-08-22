Дима Билан даст первый концерт после трагедии в Кемерове

Российский певец Дима Билан сообщил, что сегодня состоится его принесённый концерт в Архангельске. Для артиста это станет первым выступлением, после трагического пожара в Кемерово, который забрал жизни десятки людей.

На следующий день после национального траура по погибшим в кемеровской катастрофе Дима Билан проинформировал, что в Архангельске состоится его сольный концерт. «На службу в Архангельск! Есть такое слово - Долг!», - написал в своем Instagram-блоге артист.

В комментариях поклонники подержали Билана и стали писать, что у каждого своя работа, которую нужно выполнять: «Дима, у Вас такие грустные глаза, все будет хорошо. Надо жить дальше», «Ждем Дима твой концерт...после этих жутких дней», «Печаль в глазах», «Музыка призвана спасать и лечить души...А вот ваша музыка спасает наши души, держитесь».