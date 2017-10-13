Алла Пугачёва скорбит без слов по погибшим в Кемерове

Алла Пугачёва в день национального траура в соцсети разместила скорбящий пост, в котором показала «черный квадрат». Примадонна оказалась одной из немногих знаменитостей, которые не стали публично комментировать трагедию в Кемерове.

На страничке Аллы Борисовны в Instagram появился просто «черный квадрат», которым певица выразила свои соболезнования жертвам страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. При этом пост артистка не стала подписывать и говорить скорбящие слова.

Поклонники поняли знаменитость и стали вместо Пугачёвой выражать свои слова соболезнования. Среди скорбящих оказались не только жители России, но и Украины, Казахстана, Великобритании, Польши, Беларуси и многих других государств. Стоит отметить, что «черный квадрат» оценили более 35 тысяч фанатов.