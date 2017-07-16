Трагедия в Кемерово: Волочкова пропала после скандала вокруг «танцев» в день пожара

Анастасия Волочкова, подвергшись нападкам пользователей из-за постов с танцами и весельем после скорбных записей о трагедии в Кемерово, пропала из Instagram. Уже более 2 дней балерина не показывает своих снимков и роликов.

Трагедия в Кемерово не прошла мимо звезд шоу-бизнеса. Ужасные последствия пожара постами скорби и сожалений ответили многие знаменитости, Волочкова в их числе. Однако, после первых записей с фотографиями, погибших балерина продолжала публиковать ролики с танцами и весельем, которые происходили в караоке-баре.

После этого, подвергшись жесткой критике от пользователей, Волочкова разместила еще несколько постов со словами об ужасной трагедии и перестала делать любые публикации в своем аккаунте. По-видимому, балерина осознала свою ошибку и не стала нагнетать обстановку своими «танцами».

Между тем, в Кемерово продолжают разбирать завалы и опознавать погибших. Мужчина, потерявший в трагедии сына и внука, едва сдерживая слезы, рассказал, что в выгоревшем ТЦ спасатели нашли кулон маленького внука. По словам несчастного мужчины, кулон был «крошечным», и как его удалось найти в таком «пожарище», остается загадкой.