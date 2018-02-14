«Дом-2»: Ольга Рапунцель заблокировала звонки от сестры Алены Савкиной

Беременная Ольга Рапунцель, хоть и покинула проект «Дом-2», но продолжает быть фигуранткой скандалов и интриг телестройки. В этот раз она решила прекратить общение с сестрой Аленой Савкиной и заблокировала девушку в своем телефоне.

Как стало известно, скандал между сестрами Рапунцель и Савкиной не прекращается. Ольга Рапунцель ревностно следит за своей популярностью и негативно отнеслась к тому, что ее сестра решила также участвовать в «Дом-2». Более того, Савкина начала отношения с Ильей Яббаровым, с которым у Рапунцель когда-то был роман.

Рапунцель не скрывает своего негативного отношения к поступкам сестры и продолжает демонстрировать его на ток-шоу проекта и во время телефонных разговоров. Теперь же, Ольга Рапунцель решила полностью прекратить свое общение с сестрой и заблокировала Савкину в своем телефоне. Алена Савкина не может дозвониться к сестре, а ее парень Илья Яббаров настаивает, чтобы та продолжала пытаться с ней поговорить. По-видимому, Яббаров понимает, что ссоры с Рапунцель и Дмитренко приносят ему и Савкиной хорошие рейтинги.