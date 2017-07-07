В Сети обсуждают новые снимки резко постаревшего Брэда Питта

Папарацци застали актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе на одной из частных автомобильных парковок. Поклонники были шокированы, когда увидели резко постаревшего голливудского красавца.

Во вторник, 27 марта, американские папарацци подловили Брэда Питта на парковке. Снимки сразу же облетели соцсети и стали активно обсуждаться поклонниками со всего мира. Актер для выхода в свет надел жилет с капюшоном, белую рубашку и спортивные штаны. Лицо Питт скрыл под очками и черной кепкой. В Сети стали утверждать, что за последнее время Питт ещё больше похудел на фоне стрессов и переживаний.

Многие отметили, что актер также сдал позиции голливудского красавца и сильно постарел. Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что Брэд Питт и актриса Дженнифер Энистон восстановили свои романтические отношения и даже купили дом.