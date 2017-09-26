Сын Яны Поплавской стыдился ее возраста‍ и хотел "маму-девочку"

Российская актриса Яна Поплавская рассказала, как в детстве ее сын Никита стыдился ее возраста‍ и хотел "маму-девочку". Она рада, что родила детей в молодости и имела силы вырастить их и воспитать. Сейчас одному из сыновей актрисы, Климу Гинзбургу, 32 года, а другому, Никите Гинзбургу, 21 год.

Популярная актриса Яна Поплавская в интервью СМИ больше рассказала о своих детях, а также о том, благодаря чему ей удалось вырастить двоих прекрасных сыновей. Она родила первого ребенка в 17 лет, однако об этом ничуть не жалеет. По ее словам, нужно, чтобы у родителя были силы на ребенка. Поплавская участвовала во всех играх детей, а также сама везде их водила. Она считает, что из-за ее возраста они всегда чувствовали себя безопасно и не боялись остаться сиротами.

Яна Поплавская даже рассказала один забавный случай, который произошел с ее сыном Нктой в детстве. Однажды она отводила его в детский сад, и по дороге он взял с нее обещание, что она не состарится, даже когда он вырастет. И тогда актриса-мать пообещала ему, что очень постарается, чтобы не состариться.

Поплавская жалуется, что сейчас в ней уже нет той энергии, которая была в молодости. Хочется больше отдыхать и уже не таак тянет на прогулки. Однако она радуется, что все свои силы отдала сыновьям.