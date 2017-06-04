Ольга Бузова отказалась от планов стать матерью

Ольга Бузова, известная как певица и ведущая шоу «Дом-2», активно строит карьеру и не оставляет времени для личной жизни. Порядка 10 лет назад на телестройке Бузова рассказывала, что мечтает стать матерью в 25 лет, по-видимому, от планов и намерений рожать звезда отказалась.

В Сети обсуждается ролик 10-летней давности. Тогда, еще юная Ольга Бузова пришла на проект «Дом-2» и рассказала, что хочет найти мужчину на всю жизнь, а поиски полового партнера на непродолжительный срок ее не интересуют. Ольга Бузова поделилась своими планами и рассказала, что уже в 25 лет она намерена родить ребенка.

Однако, Бузовой уже 32, а обзаводиться детьми она так и не торопится. Многие поклонники переживают, что певица отказалась от своих планов из-за предательства экс-мужа и неудавшихся отношений с другими мужчинами. Также некоторые уверенны, что Бузова осознанно отодвинула свою возможную беременность на неопределенный срок, так как сейчас решила ставить упор на развитие карьеры.