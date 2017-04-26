Ольга Бузова исчезла сразу же после своего скорбного поста о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Знаменитая российская телеведущая и певица Ольга Бузова пропала сразу же после публикации скорбного поста, посвященному трагедии в Кемерово. Поклонники напуганы тем, что с того момента Бузова не опубликовала больше ни одной фотографии.

Как известно, Ольга Бузова является самым активным пользователем социальных сетей. Ежедневно на ее странице появляется до 20 различных фото и видео, телеведущая рассказывает фанатам о своем каждом шаге. Последней ее публикацией стал скорбный пост, в котором певица выразила свои соболезнования родственникам погибших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и отметила, что после трагедии все никак не может придти в себя.

По словам Бузовой, она, как и большинство жителей России, пребывает в шоковом состоянии и не может найти в себе силы работать, а веселиться уж тем более. Она призвала всех сосредоточиться на будущем России, на детях, обезопасить их жизни и здоровье от возможных катастроф.

Сразу же после этого поста телеведущая пропала, на ее странице не появилось ни одной новой публикации. Фанаты предполагают, что Бузова боится того, что ее обвинят в пиаре на трагедии или же на самом деле произошедшее ее так потрясло, что она решила некоторое время побыть одна, а может даже в кругу семьи.