Беременная Рапунцель из "Дома-2" напугала фанатов своим видом перед родами

Беременная участница "Дома-2" Ольга Рапунцель напугала поклонников своим внешним видом перед родами. По Сети распространяются фото, на которых запечатлена Рапунцель с жуткими отечностями и покраснениями на лице.

Как известно, в скором времени Ольга Рапунцель станет мамой и родит Дмитрию Дмитренко первенца. Она уверят поклонников, что беременность приносит ей радость и она уже давно готова к родам, на своей странице в соцсети она публикует только отретушированные фото с идеальной кожей.

Но не так давно в Сети появилась фотография Рапунцель без использования различных фильтров, которая ужаснула фанатов. На снимке Ольга практически без макияжа, кожу на ее лице покрывают многочисленные прыщи и покраснения, заметны отечности. В целом, девушка выглядит вымученной и уставшей, ведь она находится уже на последних сроках беременности и именно в этот период многим женщинам приходится непросто.

Поклонники посоветовали Ольге побольше отдыхать и гулять на свежем воздухе, на время забросить заботы о муже и пусть Дмитренко позаботиться о ней самой.

Кроме того известно, что у Рапунцель и Дмитренко должна родиться девочка, в связи с чем многие фанаты отметили, что малышка просто забирает красоту матери себе и нет ничего удивительного в том, что во время беременности многие девушки выглядят не лучшим образом.