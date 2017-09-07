Катя Гордон отдала любимую игрушку сына в знак памяти жертв на акции в Кемерово

Активистка Катя Гордон стала участником акции в честь погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В знак памяти жертв общественный деятель возложила любимую игрушку сына Данила.

Общественный деятель Катя Гордон и ее сын приняли участие в акции в честь погибших при пожаре в городе Кемерово. Сын активистки Данил возложил рядом с цветами свою любимую игрушку – пучеглазого зайца. Об этом Катя Гордон написала в своём блоге. Также активистка заявила, что в трагедии виноваты «продажные чиновники» и активно следит за ходом событий, информируя подписчиков.



На странице Кати Гордон в Instagram подписчики могут прочитать уже свыше 10 постов, повещённых пожару в ТЦ «Зимняя вишня». Подписчики полностью поддерживают Катю. Однако некоторые считают, что отбирать игрушку у сына не стоило.