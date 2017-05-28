Фигуристка Медведева за участие на ОИ-2018 потребовала дорогое украшение

Фигуристка Евгения Медведева за свое участие в Олимпийских играх в Пхенчхане потребовала у мамы в качестве подарка дорогое украшение. 18-летняя спортсменка рассказала, что не любит бижутерию, вместо этого предпочитает драгоценности из более благородных металлов.

Как известно, 18-летняя фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на ОИ-2018 и получила серебряную медаль, тогда как золото досталось Алине Загитовой. Несмотря на это, Медведева получила в подарок от мамы и бабушки то, о чем давно мечтала. Так, за участие в Олимпиаде Евгения получила в подарок дорогое кольцо с бриллиантом, оправу и камень для которого выбрала сама фигуристка.

По словам Медведевой, она не видит смысла в бижутерии, ведь лучше постоянно носить одни и те же драгоценности, однако хорошие. Девушка рассказала, что она уже около полутора лет носит одни и те же кольца и браслет, постоянно спит с ними, принимает душ и тренируется.

Женя также рассказала о том, что она не любит бесполезные подарки. Это связано с тем, что в детстве она жила не богато, ее маме приходилось много работать, чтобы оплачивать занятия фигурным катанием своей дочери. Теперь же Медведева начала зарабатывать сама и старается радовать друзей и близких только полезными подарками.