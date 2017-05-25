Тутта Ларсен призывает женщин любить себя

Тутта Ларсен, российская телеведущая, поделилась своими мыслями о судьбе представительниц слабого пола. Она считает, что женскому счастью находятся проблемы, которые мешают на пути к удовольствию. Первое, по её мнению, что стоит им сделать – это полюбить себя.

Многие из поклонников Тутты Ларсен считают её достойным примером для подражания. Она является представителем успешных женщин, которая удачно совмещает работу и семью. Однако и она испытывает в себе неуверенность, о чем Тутта рассказывает на своих страницах в социальных сетях.

Одним из таких примеров стал её пост о травме пальца и решении надеть комфортные шлепки. По её словам, она чувствовала себя крайне неуютно, находясь в подобной обуви в общественном месте. Однако комплименты окружающих заставили Тутту удивиться тому, насколько быстро она начинает сдаваться.

Публикации телеведущей в Сети часто несут в себе рассуждения о жизни и психологии. В одной из них она решила подбодрить женщин, отметив, что надо любить и уважать себя. Она призвала их жить в настоящем, а не откладывать что-либо на будущее.

Поклонницы Ларсен отмечают, что она прекрасно мотивирует и заставляет задуматься о том, где же следует довериться себе и не смотреть на окружающих. В комментариях они часто разделяют мнение Тутты, поддерживая её.