Ксения Бородина извинилась за ложь в аккаунте о жертвах в Кемерове‍

Известная ведущая Ксения Бородина извинилась за ложь в своем аккаунте Instagram о жертвах пожара в ТЦ Кемерово‍ и уточнила, что их настоящее количество - 64 человека. Ранее она, как и многие другие знаменитости, публиковала данные о "сотнях погибших".

Трагедия с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове не оставляет равнодушными никого из россиян. Тема на слуху, и многие обсуждают ее, оглашая непроверенные факты, которые распространяют в социальных сетях. Известная телеведущая Ксения Бородина поделилась, что попалась в подобную ловушку и на всю страну огласила ложь о жертвах в Кемерове‍. Ранее в ее аккаунте появилась публикация, согласно которой она утверждала, что правительство скрывает настоящее количество жертв при пожаре, преуменьшая его. Спустя время же, однако, запись была удалена.

Несколько часов назад Бородина снова подняла тему о Кемерово в профиле и извинилась за то, что распространяла ложь. Она написала, что официальные данные верны, и погибших действительно было 64 человека, а не сотни, как утверждал ряд других публичных людей. Телеведущая оправдалась, что попалась на фейк, но понимает, что за слова, которые оглашаешь перед миллионной публикой, нужно отвечать.