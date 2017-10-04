Светлана Дружинина соболезнует близким погибших в Кемерово и понимает, что такое хоронить своего ребенка

Народная артистка России и знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина побывала на последней передаче "Прямой эфир", посвященный трауру по погибшим в Кемерово. Она рассказала о том, что лично знает, что это такое - хоронить своего ребенка.

В настоящий момент вся Россия скорбит по погибшим во время страшного пожара в Кемерово, в ТЦ "Зимняя вишня". В студии "Прямого эфира" с Андреем Малаховым собрались многие эксперты, чтобы выразить соболезнования родственникам погибших, а также обсудить произошедшее. Среди числа экспертов оказалась и Светлана Дружинина.

Во время своей речи она отметила, что прекрасно понимает родителей, которые на пожаре в Кемерово потеряли детей. Кинорежиссер когда-то также похоронила сына, который сгорел в ее квартире. Светлана Дружинина напомнила о том, что детям всегда тяжело потерять своих родителей, однако когда родители хоронят собственных детей - это куда страшнее.