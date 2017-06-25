«Знак свыше»: Девушка Тимати высказалась о трагедии в Кемерово

25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово в результате пожара погибли десятки людей. Девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова высказала своё мнение об этом происшествии, назвав его «знаком свыше».

Знаменитость отметила, что первоначально хотела промолчать и осмыслить всё «внутри себя», однако не получилось. Девушка Тимати подчеркнула, что долго собирала информацию о трагедии и расследовании причин, как сообщает «Версия.Инфо». «Это мощная встряска для нас. Это знак, это своего рода предупреждение свыше о том, что мы – люди, и есть корысть и эгоизм, теряющие чувства, свойственные достойному человеку», - пришла к выводу Анастасия Решетова.

Девушка Тимати отметила, что нужно не испытывать сейчас ненависть, а всё переосмысливать, научиться ценить себя и родных, потому что такое может случиться с каждым. По мнению Анастасии Решетовой, в скором времени грядут перемены, хотя какие – пока не понятно. «И для меня мир точно никогда не будет прежним», - завершила свою речь модель.