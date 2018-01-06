Известная модель Ким Кардашьян показала голые ягодицы ради рекламы губной помады‍. Новая фотография появилась в ее профиле фотохостинга Instagram.

Накануне популярная модель с пышными формами Ким Кардашьян опубликовала в свой профиль несколько новых публикаций. Среди них была фотография, на которой она показала голый ягодицы, так как находилась в одном лишь нижнем белье. Также на снимке видна большая грудь модели, которую она немного прикрывает рукой. По задумке Ким Кардашьян красит губы новой помадой и поэтому слегка склоняется к зеркалу. В подписи к фото она указала, что использует помаду, выполненную ее брендом KKW совместно с MARIO.

К слову говоря, не так давно Ким Кардашьян вновь решилась на смену образа. Светлый цвет волос она сменила на темный, а вот ее сестра Кайли Дженнер наоборот выбрала платиновый блонд.