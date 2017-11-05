Участник "Битвы экстрасенсов" придет на "Дом-2" строить любовь

Участник 18 сезона "Битвы экстрасенсов" Никита Турчин пришел на кастинг скандального проекта "Дом-2". 18-летний маг намерен найти свою любовь на проекте и обещает, что к каждому участнику подберет свой "ключик".

Как известно, Никита Турчин еще осенью прошлого года покинул проект "Битва экстрасенсов", организаторы приняли решение избавиться от 18-летнего участника. После участия в проекте Турчина ждали неудачи. Так, в феврале на юного мага совершили нападение в московском метро с целью ограбления. Во время попытки ограбления нападавший несколько раз ударил Турчина о стекло вагона метро, проломив парню череп.

Также Турчин сообщал прессе о том, что его преследует маньяк, который настаивает на сексуальной близости. В ответ на несогласие мага злоумышленник обещал утопить его.

Сейчас же Турчин намерен вновь вернуться на экран и пришел на кастинг телепроекта "Дом-2", чтобы найти свою любовь. Юный маг уверен, что ему с легкостью удастся подобрать "ключик" к каждому участнику проекта.