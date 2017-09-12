Пенис нашли на постере "Мстителей" от Disney

21 марта представители корпорации Disney опубликовали в Twitter три постера, которые анонсировали создание новых аттракционов в Диснейлендах. Внимательные интернет-пользователи нашли на одном из них небоскреб в форме мужского пениса.

В сети быстро распространяется информация о скандале с новыми рекламными постерами от Disney. Так, зарубежные издания, в том числе Vice, передают переживания многих пользователей сети, которые нашли в на детище маркетологов скрытый пенис. По их словам, если присмотреться, его отчетливо видно в самом центре третьего постера. Комментаторы считают, что завуалированное здание на самом деле представляет мужской половой орган.

Постеры были созданы с целью прорекламировать аттракционы, которые в ближайшие несколько лет появятся в нескольких Диснейлендах мира. Так, один из них построят в штате Калифорния, другой - в Париже, третий, которому, к слову, посвящен скандальный постер, планируют возвести в китайском Гонконге.