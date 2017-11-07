Дочка миллиардера забеременела от "самого красивого преступника"

27-летняя дочка миллиардера и наследница корпорации Topshop Хлое Грин забеременела от "самого красивого преступника", 34-летнего Джереми Микса. Отношения пары длятся меньше года, однако теперь фанат уверенны, что вскоре она объявит о свадьбе.

Западные СМИ сообщают новость, которая касается "самого красивого преступника в мире", Джереми Микса. Большую популярность среди россиян манекенщик приобрел после того, как принял участие в съемках клипа начинающей певицы Ольги Бузовой на песню "Wi-Fi". В США же он уже давно успел стать успешным шоуменом и даже завоевать сердце дочки миллиардера Хлое Грин. Накануне же стало известно, что она ждет от Микса ребенка.

"Самый красивый преступник" пока не дал официальных комментариев по поводу нашумевшей новости. Вполне возможно, что он вместе с Хлое Грин собирался сохранить это в тайне как можно на дольше, однако внимательные фанаты сразу раскрыли их секрет.