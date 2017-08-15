Ведущий "Пока все дома" назвал трагедию в Кемерово "непреднамеренным убийством"

Ведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков стал гостем на телепередаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, выпуск которой был посвящен трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Он назвал все произошедшее "непреднамеренным убийством".

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" решили посвятить произошедшей в Кемерово трагедии, которая унесла с собой жизни более 60 человек. Известно, что в закрытых кинозалах торгового центра горели дети и взрослые, многие не смогли выбраться из здания только потому, что пожарные выходы оказались заперты, охрана никак не помогала паникующим людям, сотрудники центра практически самые первые покинули здание. Больше всего людей интересовало, почему не сработала пожарная сигнализация, каким образом оказался закрыт вход в кинозал и почему не работал ни один запасной выход.

Во время передачи Тимур Кизяков шокировал заявлением о том, что то, что произошло в "Зимней вишне", можно считать "непреднамеренным убийством". По его словам, виновных, конечно, найдут, однако не все виновные будут наказаны. Кизяков считает, что халатность многих чиновников и коррупция стали основной цепочкой, которая и привела к трагедии.

Ведущий считает, что если никто не начнет заниматься тщательной проверкой всех торговых центров и подобных заведений, то в будущем могут погибнуть еще люди и присутствующих на программе он назвал возможными будущими жертвами.