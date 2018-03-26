Из-за пожертвованного миллиона Аниту Цой обвинили в пиаре на трагедии‍ в Кемерово

Аниту Цой обвинили в пиаре на трагедии‍ в Кемерово. Так произошло из-за пожертвованного ею миллиона в кассу Красного креста. Между тем, другие артисты тоже решили помочь, за что были раскритикованы общественностью.

СМИ сообщают о комментариях россиян по поводу того, как отечественные знаменитости отреагировали на трагедию, произошедшую в Кемерово 25 марта. К примеру, в пиаре на этом обвинили известную певицу Аниту Цой. После того, как она узнала, какая ужасная судьба постигла посетителей торгового центра "Зимняя вишня", она сразу захотела помочь и вместе с родными пожертвовала в кассу Красного креста миллион рублей. Тем не менее, общественность по большей степени не оценила поступок, назвав его грязным пиаром.

В доказательство того, что людям не угодишь, можно привести пример с Викторией Боней, который уже описывал портал "Версия. Инфо". Модель была подвержена критике за то, что после произошедшего опубликовала снимок с букетом роз, а после того, как он выложила публикации в поддержку погибших и пострадавших из-за трагедии, комментаторы ее профиля назвали ее неискренней.