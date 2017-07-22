14-летняя дочь Андрея Краско мечтает, чтобы папа о ней заботился и баловал

Уже прошло более 10 лет с того момента, как из жизни ушел знаменитый российский актер Андрей Краско. Его жена Каролина и дочь Алиса в настоящий момент проживают в Испании, они впервые вышли на связь и рассказали, как живут дальше после потери отца и мужа.

Как рассказала Каролина, сразу же после смерти Андрея Краско они с дочерью решили переехать в Испанию на ПМЖ, где уже успели обжиться. Сама жена актера занимается фрилансом, она публикует статьи о жизни мигрантов и психологии отношений, а также устраивает различные творческие мероприятия и поет в хоре.

Женщина рассказала, что больше всех по отцу скучает 14-летняя Алиса, когда Андрей Краско ушел из жизни, девочка была достаточно мала и практически не помнит папу. Ей не хватает отцовской любви, иногда она хочет побыть принцессой, которую бы баловал любимый папа. Несмотря на это, девочка растет самостоятельной и целеустремленной.

Алиса в своем юном возрасте уже сама зарабатывает на карманные расходы. Когда-то девочка мечтала пойти по стопам отца и стать актрисой, она даже начала изучать русский язык, чтобы поступить в театральный институт, однако позднее передумала.