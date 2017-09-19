Фанаты раскритиковали Веру Брежневу за бойкот ТЦ 31 марта

Певица Вера Брежнева объявила поклонникам, что поддерживает акцию, появившуюся после пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня». Её суть – бойкот торговым центрам Москвы и области 31 марта.





Вера Брежнева поделилась фотографией с агитацией акции несколько раз на своей странице, чем разозлила некоторых поклонников. Девушка заявила, что она не посетит ни один торгово-развлекательный центр города Москва и Московской области в эту субботу, 31 марта. День выбран не случайно: именно в выходные дни ТРЦ наиболее загружены покупателями. И именно в выходной день произошла трагедия в Кемерове.



Те фанаты Брежневой, которые не поддерживают кумира в решении, пытаются добиться объяснения, чем однодневный бойкот десятков ТРЦ поможет ситуации. Его эффект, по мнению пользователей, состоит только в потере миллионов рублей владельцами торговых точек. Организаторы акции же считают, что уменьшение числа покупателей как-то заставит управленцев задуматься о своей пожарной безопасности и научит ценить человеческие жизни. Ранее к акции присоединилась певица Нюша.