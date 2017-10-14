Модель Victoria's Secret разочаровала аудиторию обвисшей грудью

Модель Victoria's Secret Алексина Грэхем неприятно удивила аудиторию, продемонстрировав обвисшую грудь. Фотографии знаменитости появились на сервисе Get Images.

27-летняя рыжеволосая красавица появилась на публике в бордовой обтягивающей кофте без нижнего белья под ней. Наряд продемонстрировал внушительный размер, однако и проблемы с формой бюста. Фанаты Алексины Грэхем сразу отметили, что её груди не помешает постоянная поддержка лифчиком. Однако верные поклонники добавили, что даже с таким изъяном девушка остаётся чрезвычайно привлекательной.

Британка Алексина Грэхем присоединилась к рядам "ангелов" в 2017 году, благодаря своему росту, стройной фигуре и "космической" внешности. Несмотря да довольно солидный возраст, она продолжает взбираться на вершины модного мира. Сейчас она является рекламным лицом компании L'Oreal Paris.