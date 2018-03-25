Лолита отдаст семьям погибших при пожаре в Кемерово гонорар с концерта в Перми

Не так давно в Перми прошел сольный концерт знаменитой российской исполнительницы Лолиты Милявской. Он начался с минуты молчания в честь памяти о погибших в Кемерово, а также певица рассказала, что гонорар с данного концерта она передаст одной из семей погибшего в ТЦ "Зимняя вишня".

Свой концерт Лолита решила начать с минуты молчания в честь памяти о погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Она назвала масштабы трагедии катастрофическими и отметила, что до сих пор не может придти в себя. По словам исполнительницы, она и вся ее группа решили, что деньги, вырученные с концерта, пойдут на помощь одной из семей погибших в Кемерово.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в Кемерово в одном из торговых центров произошел пожар. В результате инцидента погибли 64 человека, большинство из которых дети. Спасатели в настоящий момент до сих пор разбирают завалы и ищут пропавших людей.