Блогер Лена Миро раскритиковала пиар звезд на фоне трагедии в Кемерово

Лена Миро рассказала, что многие российские знаменитости решили получить собственную выгоду на горе в Кемерово и стали публиковать в социальные сети массу скорбящих постов, чтобы привлечь к себе больше общественного внимания.

Популярный блогер Лена Миро сообщила, что на большой трагедии решила пиариться Наталья Водянова, которая из Лондона требовала национального траура в России. Также журналистка отметила и Яну Рудковскую с певицей Сати Казановой, которые якобы также устроили пиар на требовании траура в Сети. «Без Водяновой, без Рудковской и без Казановой, я уверена, власти разберутся в этом вопросе», - заявила журналистка.

«Вы будете гореть в аду за то, что вы себе позволяете. Вы вводите несчастных людей, у которых огромное горе, в ещё более тяжёлое психологическое состояние. Вы - стервятники и упыри, которые питаются чужой кровью ради собственной популярности», - написала Лена Миро в своем аккаунте в LiveJournal.