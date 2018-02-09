Марго Овсянникова из "Дома-2" рассказала, как любовник натягивал ее кружевные трусики

Участница скандального шоу "Дома-2" Марго Овсянникова рассказала, как во время ее работы эскортницей любовник натягивал ее кружевные трусики. По ее словам, тогда она отшлепала его и этим довела до оргазма.

Марго Овсянникова поделилась со СМИ случаями, которые происходили с ней до того, как она стала звездой телестройки "Дом-2". Оказалось, что заниматься сексом за деньги она стала из-за тяжелого материального положения. По словам Овсянниковой, денег не хватало, а идти на вторую работу она не хотела. Тем не менее, запросы у девушки были большие, да и "хотела помочь семье".

Теперь Марго Овсянникова рассказывает, что приобрела очень большой опыт в интиме. Что-то из того, о чем просили ее клиенты, ей полюбилось, а что-то нет. По словам телеблондинки, на ее практике случались самые раные случаи. Так, один раз, чтобы довести мужчину до оргазма, ей даже не пришлось заниматься с ним сексом. Вместо этого он попросил о ролевых играх, в которых сыграл младшего брата, а его спутница - сестру. Он надел ее кружевные розовые трусики и просил, чтобы она его за это ругала, а также угрожала рассказать маме.