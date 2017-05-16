У Анджелины Джоли появился новый бойфренд из Лос-Анджелеса

У 42-летней Анджелины Джоли появился новый бойфренд из Лос-Анджелеса. Как сообщают зарубежные СМИ, это первый мужчина в ее жизни после развода с Брэдом Питтом в 2016 году, а выглядит он как мужчина "в возрасте", но "довольно привлекательный".

СМИ, которые освещают события, происходящие между знаменистостями в Голлувиде, пишут о новом романе Анджелины Джоли. Как они отмечают, Брэд Питт уже нашел ей замену в лице бывшей супруги Дженнифер Энистон. Однако сама актриса, кажется, до сих пор не была готова к таким переменам и не подпускала к себе мужчин.

Тем не менее, по информации инсайдеров, накануне ее видели с предпринимателем, который занимается недвижимостью. Также говорят, что он обладает привлекательной внешностью, но уже не молод, и на данный момент проживает в Лос-Анджелесе. Как отмечается, пока что пара просто присматривается друг к другу и не говорит о серьезных отношениях.