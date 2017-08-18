Отец Бритни Спирс откажется от опеки над дочерью‍

Отец Бритни Спирс собирается отказаться от опеки над дочерью‍. Мера была необходима, так как у певицы случился нервный срыв, и она оставалась психически нестабильна. Поэтому до сих пор Спирс без одобрения отца и адвоката не может распоряжаться своими деньгами.

Зарубежные СМИ сообщают об улучшенной обстановке вокруг психического здоровья известной певицы Бритни Спирс. Известно, что десять лет назад она начала нуждаться в соответствующем лечении после того, как произошло ее расставание с Кевином Федерляйном. Они были женаты, и за это время у них даже появилось двое детей. Певица тяжело переживала развод, и это привело к тому, что она стала употреблять наркотики и спиртное.

По этой причине отец знаменитости Джейми Спирс взял опеку над ней, и с тех пор был ответственен за распоряжение ее личными средствами. С тех пор прошло много времени, и Бритни Спирс кардинально поменяла свою жизнь. Она начала заниматься спортом и нашла нового возлюбленного. Теперь она встречается с 24-летним бодибилдером Сэмом Ашгари. Вскоре ей предстоит большой концертный тур, в честь чего ее отец хочет отказаться от опеки над ней.