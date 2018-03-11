Виктория Боня в шоке с тех людей, которые пожелали ее дочери сгореть на пожаре в Кемерово

После трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли около 64 человек, многие российские звезды стали публиковать скорбные посты в соцсетях. Хейтеры затронули тех, кто ни слова не сказал о произошедшем, дошли и до Виктории Бони, которая в настоящий момент проживает в Монако и публикует селфи с розами. Телеведущая оказалась в шоке с тех людей, которые пожелали ее дочери сгореть в том торговом центре.

Так, знаменитость на своей странице в соцсети опубликовала скриншот с комментариями, в котором одна из ее подписчиц осудила Боню за то, что она ни слова не сказала о трагедии и продолжила публиковать радостные снимки. Женщина поинтересовалась, как бы повела себя экс-участница "Дома-2", если бы во время пожара погибла ее дочь.

Это вывело телеведущую из себя и она отметила, что люди, которые желают погибнуть ее дочери в пожаре, и есть лицо России. Боня также заявила о том, что безумно рада, что в подобном обществе не будет расти 6-летняя Анджелина-Летиция. В то же время телеведущая отмечает, что ее пост не посвящен конкретно всем российским гражданам, а только тем, кто пишет подобные комментарии, пиарясь на чужом горе и обвиняя других в том, что у них все хорошо.

Многие подписчики Бони попросили удалить знаменитость данный пост и отметили, что она и сама является лицом России, и что подобные люди, как злостные комментаторы, существуют в абсолютно любой стране.