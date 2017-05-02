Известную модель Викторию Боню затравили за селфи с розами во время траура по всей стране. Такое поведение знаменистости буквально разъярило хейтеров, после чего они стали спрашивать ее, делала бы она так, если бы жертвой пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стала ее дочь.

Накануне громкий скандал разразился на странице известной модели и телеведущей Виктории Бони в Instagram. На фоне трагедии с большим пожаром, которая случилась в ТЦ Кемерово, многие российские знаменитости выразили слова соболезнования родственникам погибших, а также пострадавшим. Тем не менее, до вчерашнего дня и то уже после многочисленных упреков Виктория Боня не публиковала ни в одном из своих аккаунтов социальных себе подобную информацию.

Более того, вчера в ее Instagram появилась фотография, где она сидит, держа в руках огромный букет белых роз. Такое поведение телеблондинки побудило хейтеров вылить на нее гору критики. В комментариях они писали о своем недоумении по поводу того, как она может вести себя так во время траура по всей стране. Некоторые даже говорили, что Боня не поступала бы так, если бы среди пострадавших от пожара оказалась ее родная дочь.

Между тем, модель уже ответила на все нападки со стороны недоброжелателей. Она опубликовала несколько постов в поддержку пострадавших и погибших, а также написала целое обращение к тем, что критиковал ее за селфи с розами. Она написала, что такие люди на самом деле не скорбят, а просто нашли повод, чтобы вылить свою злость. Также она отметила, что рада тому, что ее дочери не придется жить в стране с такими людьми.