Звезда "Дом-2" Илья Яббаров намерен сделать подтяжку лица

Звезда телестройки "Дом-2" Илья Яббаров, который буквально недавно вернулся на проект, намерен поработать над своей внешностью и сделать подтяжку лица. 32-летний участник не считает себя старым, просто хочет выглядеть хорошо, так как за его жизнью наблюдают миллионы людей.

Как известно, Илья Яббаров является "старожилом" "Дома-2", который буквально недавно вновь вернулся на проект, где строит отношения с Аленой Рапунцель. Рапунцель на несколько лет младше Яббарова, однако мужчина вовсе не считает себя старым, однако отмечает, что ежедневно за ним наблюдают миллионы людей и он хочет выглядеть хорошо.

В связи с этим звезда телестройки решился на подтяжку лица, от которой его отговаривают близкие и любимая девушка. Яббаров заметил, что данные уговоры на него действуют, ведь он медийное лицо и должен выглядеть соответствующе. Пока неизвестно, когда Яббаров все-таки отправится на операцию и решится ли он на нее на самом деле.