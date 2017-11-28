Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур спрятала голое тело за четвероногим любимцем

Таллула Уиллис, младшая дочь Брюса Уиллиса, которую актеру родила Деми Мур, показала в своем Instagram снимок, где девушка полностью оголена и лежит на шезлонге. Из одежды на ней лишь кепка и очки, часть наготы прикрывает сидящая рядом собака.

Не так давно Таллула Уиллис шокировала пользователей снимком в купальнике. Девушка без стеснения показала хорошую фигуру и, по-видимому, решила на этом не останавливаться. Теперь она разместила фото, на котором девушка запечатлена полностью голой.

Наготу Таллула Уиллис прикрыла рукой и ногами. Часть обнаженного тела была скрыта за собакой, которая сидит рядом с дочкой Брюса Уиллиса. Единственное, что есть на девушке из одежды, это очки и бейсболка.

Пользователи оценили снимок уже больше 7 000 лайков. В комментариях они пишут, что Таллула Уиллис прекрасно выглядит и имеет неплохие формы. Многие отметили, что девушка стала излишне откровенной и не всегда ее снимки приносят им радость. Сама Таллула Уиллис уже рассказывала, что страдает от повышенных требований к собственной персоне и, будучи подростком, боролась с психическим отклонением, которое проявляется в самокритичности и чрезмерному вниманию к своей фигуре.