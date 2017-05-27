Богатая невеста Гогена Солнцева оказалась бедной актрисой

Журналистам удалось провести собственное расследование относительно предстоящей свадьбы главного фрика телепроекта "Дом-2" Гогена Солнцева с 62-летней бизнесвумен Екатериной. Им удалось выяснить, что к бизнесу невеста Гогена не имеет никакого отношения, так как является актрисой.

Недавно журналисты программы "Ты не поверишь" побывали в загородном особняке, который якобы принадлежит Екатерине. Там журналистов провели по комнатам и показали дорогую мебель и картины, однако интересовали их вовсе другое. В ванной комнате они заметили дешевую для бизнесвумен косметику, всего лишь одну общую фотографию Екатерины с Гогеном на полочке, а в гардеробной висели практически одни концертные костюмы, словно их взяли на прокат. Создавалось впечатление, что дом нежилой, словно его подготовили к продаже или сдаче в аренду.

Позднее журналисты нашли Екатерину на сайте актеров и оказалось, что ее услуги за смену стоят 500 рублей. Выяснилось и то, что более пяти лет назад 62-летняя женщина работала в массовке.

Мать Гогена Солнцева предполагает, что ее сын связался с пенсионеркой только ради денег, так как сейчас у него большие долги, около 100 тысяч рублей. Все же журналисты пришли к выводу, что сделано это было только ради пиара, так как у актрисы нет таких денег.