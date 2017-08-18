«Я не могла встать»: Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за болезни

Актриса Юлия Пересильд извинилась перед своими поклонниками за срыв спектакля «Солнечная линия». По словам Пересильд, ей было настолько плохо, что она «не могла встать», актрисе ставили капельницу прямо в театре.

Как стало известно, Юлия Пересильд испытывала сложности со здоровьем, но не стала отменять свои выступления заранее. Она отыграла спектакль один раз, а во втором участвовать не смогла. Если в первом спектакле Пересильд выручил укол с обезболивающим средством, то перед вторым она не нашла сил, чтобы выйти на сцену.

Из-за проблем со здоровьем Юлия Пересильд нуждалась в помощи медиков, капельницу с лекарствами ей поставили прямо в театре. Актриса была сильно огорчена тем, что не смогла принять участие во втором спектакле, так как не хотела разочаровывать поклонников и срывать выступление. Однако, поклонники с пониманием отнеслись к ее проблеме.

В своем Instagram Пересильд рассказала, что зрители все равно передали ей цветы через актрису Марина Александрову. По словам Пересильд, внимание поклонников тронуло ее до слез и она им очень благодарна за понимание.