Эмили Ратаковски показала, как готовит попу к съемкам

Известная модель Эмили Ратаковски показала, каким образом подготавливает свою попу к съемкам. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в соцсети.

Как известно, Эмили Ратаковски стала весьма популярной и востребованной моделью именно благодаря своим соблазнительным и женственным формам. 26-летняя девушка никогда не стеснялась демонстрировать свою шикарную грудь и упругие ягодицы, радуя поклонников сексуальными фото. На этот раз она решила показать, какие процедуры ей требуются для того, чтобы во время съемок ее попа выглядела просто идеально, а также отметила, что в этом помогает ей ее муж, Себастьян Бир-Макклард.

На опубликованном фото Ратаковски в довольно соблазнительной позе подставляет своему супругу ягодицы, которые тот нежно натирает маслом. При этом, как отметили фанаты, у Себастьяна довольно счастливый вид и с лица не спадает улыбка.

Мужчины-поклонники тут же предложили Ратаковски взять их на работу, ведь они готовы ежедневно смазывать маслом абсолютно все ее части тела, однако многие заметили, что такую вакансию вряд ли оценит супруг модели.