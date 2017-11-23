На ТВ появится канал Ольги Бузовой «БузоваTV»

Певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова возглавит телеканал «БузоваTV», где в эфир будут выпускать все проекты с ее участием. По сути, телеканал ТНТ4 станет каналом, посвященным жизни и творческим успехам Бузовой.

Как рассказала сама Ольга Бузова, ей очень радостно осознавать, что ее творчества настолько много, что для него выделили отдельный телеканал. По словам певицы, за ее жизнью теперь будут наблюдать не только ее 12,5 миллионов фолловеров в Instagram-аккаунте, а и 90 миллионов телезрителей со всех уголков России.

Уже 1 апреля на телеканале ТНТ4 начнет транслироваться новая программа, охватывающая почти весь эфир - шоу «БузоваTV». Телеканал будет показывать все программы, где принимала участие Бузова. Также будут показываться ее клипы и сериал «Бедные люди», где звезда «Дом-2» исполнила одну из ролей.

Проектом будет руководить сама Бузова и другие управляющие. Гавриил Гордеев, возглавивший пост директора телеканала «БузоваTV», рассказал, что компания ТНТ не нарушает своих планов транслировать «золотой контент». После анализа рейтингов и статистики эксперты пришли к выводу, что Бузова и есть «золотой контент ТНТ».