Валерий Леонтьев хочет поэкспериментировать с Камасутрой

Певец Валерий Леонтьев в свой 69-й День Рождения выступал в Петербурге. Там он поделился, что с цифрой 69 он раньше связывал лишь секс-позу из Камасутры, а сейчас готов ее опробовать на деле.

Как сообщается, Валерий Леонтьев традиционно провел свой День Рождения на сцене Санкт-Петербурга. Там его ждали преданные поклонники, которые приготовили для него сюрприз – для певца они на каждой его медленной песне зажигали 1 200 свечей.

Сам исполнитель признался, что не ощущает себя на свой возраст и чувствует себя моложе. По словам Леонтьева, цифра 69 раньше вызывала у него ассоциации с позой из Камасутры, но никак не говорила о возрасте.

Теперь же, когда Леонтьеву «стукнуло» 69, он заявил о готовности опробовать известную секс-позу в действии. С кем певец намерен получить новый опыт, он не отметил. В СМИ указали, что скорее всего, позу 69 Леонтьев опробует со своей супругой, ждущей его в США.

Валерий Леонтьев продолжает давать концерты и не намерен покидать сцену. Сейчас певец активно гастролирует и выступает по всей стране, поклонники любят и ценят творчество Леонтьева. Не так давно он сильно огорчил фанатов своим чрезмерным увлечением пластическими операциями, но любить исполнителя они не перестали.