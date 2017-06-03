Виктория Боня на светском рауте в Лондоне "сверкнула" сосками

Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня "засветила" соски на одном из светских мероприятий в Лондоне. Для выхода в свет она подобрала весьма эффектное платье, которое едва прикрывало ее роскошную грудь.

Как известно, сразу же после того, как Боня покинула проект "Дом-2", ее жизнь существенно изменилась и Виктория стала весьма шикарной женщиной с аппетитными формами. Телеведущая всегда тщательно подбирает свои наряды для походов на светские мероприятия и с таким же щепетильством относится к фотографиям, которые сливает в Сеть. Редко на которых из них удается уловить оголенные части тела, если только девушка намеренно не решила их продемонстрировала.

Однако на этот раз Боня допустила оплошность и опубликовала фотографию с одной из светских вечеринок в Лондоне, для которой подобрала эффектное черное платье с глубоким декольте. Данное декольте практически не скрывало ее груди и особо внимательным фолловерам удалось рассмотреть даже соски Бони, заманчиво выглядывающие из-под лифа платья.

На телеведущую тут же посыпались комплименты, однако многие отметили, что в возрасте Бони следует подбирать более скромные наряды, чтобы не случалось подобных конфузов.