Ксения Бородина откровенно высказалась о беременности Собчак

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась своим мнением о слухах про беременность своей бывшей коллеги по телестройке Ксении Собчак. Бородина весьма тактично и сдержанно высказалась о беременности Собчак, оставив поклонникам повод для догадок.

Ксения Бородина часто выходит в прямые эфиры через свой Instagram-аккаунт. В таких эфирах она отвечает на вопросы подписчиков и делится своими размышлениями на разные темы.

В своем недавнем эфире Бородина заметила вопрос, в котором ее попросили прокомментировать, правда ли Собчак беременна. Как известно, обе женщины были коллегами и вели проект «Дом-2». Пользователи решили, что и сейчас Собчак общается с Бородиной.

По словам Ксении Бородиной, она не так часто сейчас общается с Собчак, но не давно с ней виделась. На вопрос об «интересном положении» Собчак Бородина рассказала историю, когда ее подруга «слила» журналистам новость о ее второй беременности и ей было очень от этого неприятно.

Бородина отметила, что если Собчак захочет, то она сама поделится с поклонниками такой информацией. Этот момент, считает Бородина, очень «интимный», а публичная жизнь накладывает на личное пространство много ограничений, что не всегда радует.