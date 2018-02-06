Пользователи осудили Волочкову за танцы после постов скорби о погибших в Кемерово

Пользователи Сети осудили балерину Анастасию Волочкову, которая в своем Instagram почти сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместила записи с танцами и отдыхом в караоке-баре. По мнению комментаторов, Волочкова могла воздержаться от демонстрации веселого времяпрепровождения, когда вся страна скорбит о массовых смертях.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова разместила снимок с фотографиями людей, которых не нашли после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Балерина возмутилась тем, что нет точных данных о количестве погибших и указала на то, что число жертв скрывается. Волочкова отметила происшествие хештегом «беда» и привлекла внимание своих поклонников к случившемуся горю.

Однако, уже спустя пару часов, Волочкова стала публиковать фотографии и видеоролики со своего вечернего отдыха. Звезда позировала в локациях караоке-бара, пела на камеру песни и танцевала. В описании своих постов она делилась положительными эмоциями и не скрывала радостного времяпрепровождения.

Пользователи Сети пришли в возмущение от таких публикаций, назвав Волочкову «лицемерной». По мнению комментаторов, на фоне трагедии, которую тяжело переживает вся страна, балерина могла и не показывать, как ей весело.