В детстве Брежневой приходилось часто драться и зарабатывать мытьем посуды

В детстве знаменитой певице и секс-символу Вере Брежневой приходилось воевать с одноклассниками, которые открыто над ней издевались. Ее всячески обзывали и обижали девочки в классе, ведь тогда она еще не была такой красавицей, которой стала сейчас.

Как рассказал одноклассник Веры Брежневой, которая в детстве носила фамилию Галушка, в класс певица пришла тогда, когда он уже был сформирован. Всего в классе было около 20 девочек и 6 мальчиков, потому девушки и невзлюбили новенькую. В детстве Брежнева жила в небогатой семье, донашивала одежду за старшими сестрами, ходила в очках с толстыми стеклами и носила брекеты. Кроме того, у нее были короткие волосы и издалека она напоминала мальчишку.

Мужчина рассказал, что в школе девочки придумывали Брежневой различные клички и относились весьма жестоко, а мальчики никак не реагировали на происходящее и никогда не заступались. В то же время бывший одноклассник Брежневой отметил, что до сих пор не считает ее секс-символом, несмотря на то, что она выросла и похорошела. Мужчина отмечает, что для него она все та же милая девочка Вера Галушка, тот самый "гадкий утенок".

Стоит отметить, что в детстве Вере Брежневой после школы часто приходилось работать в кафе посудомойщицей, чтобы помогать родителям и зарабатывать карманные деньги.